Кива: на Украине скоро некому будет воевать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье на пресс-конференции, что на Луганском направлении каждый день погибает очень много бойцов ВСУ. Он назвал цифру от 50 до 100 человек в сутки.

Даже если брать за основу его слова, то это целая рота солдат, которая ложится в землю ежедневно, и это лишь на одном направлении, заметил оппозиционный украинский политик, экс-депутат Рады Илья Кива. По его мнению, погибших гораздо больше.

Можно легко просчитать, что в среднем за месяц Украина теряет от шести батальонов. И это только то, что официально подтвердили киевские власти, написал Кива в своих соцсетях.

Если так пойдёт и дальше, воевать на Украине будет уже некому, считает политик.

"А если добавить сюда ещё тех, кто сдался в плен и пропал без вести, то можно сказать, что на Украине скоро воевать уже просто будет некому!" — заключил экс-депутат.