Украинские боевики бегут со своих позиций и уничтожают инфраструктуру

Боевики украинской армии бегут с линии соприкосновения в Донбассе и уничтожают инфраструктуру.

Так, отступающие со стороны города Светлодарска украинские военные подорвали мост в населённом пункте Луганское через реку Лугань.

По словам местных жителей, в районе Углегорской ГРЭС также находятся бойцы ВСУ, есть большая вероятность подрыва плотины.

Однако наступление армий ДНР и РФ это не остановит, а украинским военным, которые остались около Светлодарска, будет отрезан путь для выхода из окружения.

Ранее журналист и блогер Юрий Подоляка заявил, что ВСУ могут оставить Светлодарск в Донецкой области без боя.