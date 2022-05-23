Боевики украинской армии бегут с линии соприкосновения в Донбассе и уничтожают инфраструктуру.
Так, отступающие со стороны города Светлодарска украинские военные подорвали мост в населённом пункте Луганское через реку Лугань.
По словам местных жителей, в районе Углегорской ГРЭС также находятся бойцы ВСУ, есть большая вероятность подрыва плотины.
Однако наступление армий ДНР и РФ это не остановит, а украинским военным, которые остались около Светлодарска, будет отрезан путь для выхода из окружения.
Ранее журналист и блогер Юрий Подоляка заявил, что ВСУ могут оставить Светлодарск в Донецкой области без боя.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.