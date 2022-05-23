Украина даст Польше право руководить, судить и наказывать

Стали известны детали "особого правового статуса" поляков на Украине. Граждане Польши смогут стать украинскими чиновниками, судьями и полицейскими.

Верховная Рада Украины разрабатывает законопроект о наделении граждан Польши на территории Украины "особым правовым статусом". Первыми подробностями инициативы парламентариев поделилось издание "Русская весна".

По словам авторов материала, поляки получат право участвовать в выборах на государственные должности, руководить оборотными предприятиями, то есть для них будут открыты секретные данные. Также граждане Польши смогут становиться украинскими судьями различных инстанций. Законопроект ровняет в правах польскую полицию с полицией Украины.

Украинские социальные сети пестрят возмущенными комментариями. Пользователи вспоминают "особый статус поляков" в XIX веке, когда украинцев на ночь выгоняли из городов в свои села и на хутора.