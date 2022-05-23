Баширов: поляки придут на Украину с оружием НАТО

Чтобы понять, в чём смысл решения Владимира Зеленского о наделении польских граждан равными с украинцами правами, надо получить текст законопроекта. Дьявол может скрываться в деталях. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

Эксперт считает главным вопрос, какие именно это будут права. Если полякам разрешат служить в украинской армии и занимать в ней командные посты, то дальше всё прозрачно, заметил аналитик.

В этом случае Зеленский сформирует новые воинские подразделения, которые будут состоять из солдат польских ВС и таким образом будет легализовано вхождение поляков в западные, а может и не только, области Украины, пояснил Баширов.

По его мнению, придут они вместе с натовским оружием, с которым умеют воевать, и не надо будет тратить время на обучение украинских военных.

Наверное, это нарушает конституцию Украины, однако никто и нигде сейчас не будет это, оспаривать, заключил политолог.

Напомним, в воскресенье президент Польши Анджей Дуда совершил визит в Киев, а президент Зеленский внёс в Раду законопроект, который существенно расширяет права польских граждан на Украине.