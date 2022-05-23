Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Азовское море после освобождения Мариуполя стало морем совместного пользования РФ и ДНР.
Как отметил политик, Киев полностью потеряет выход к Азовскому морю, когда российская армия освободит от украинских националистов Херсонскую область и южную часть Запорожской области. По словам политика, впоследствии будет определён новый статус этих регионов.
Мурадов подчеркнул: спецоперация РФ по демилитаризации Украины позволила бойцам ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную националистами южную часть республики, тем самым обеспечив выход к Азовскому морю.
"Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования", — сказал политик в интервью РИА Новости.
Ранее Мурадов сообщил, что Украина не сохранится в нынешних границах после завершения спецоперации.
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