Новая Зеландия отправит инструкторов в Британию, чтобы учить ВСУ сражаться

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что страна готова отправить на учебную базу в Великобритании 30 своих военных, которые будут учить украинцев обращаться с оружием.

По её словам, этот шаг выразит готовность Новой Зеландии "помогать ещё больше" Киеву.

"Солдаты будут размещены в Соединённом Королевстве до конца июля", — цитирует Ардерн CNN. — Украинских солдат будут обучать обращению с лёгкой пушкой Л-119".

Как подчеркнула премьер, кроме самого военного контингента в Британию перебросят учебные боеприпасы и "избыточное оружие". Планируется, что всё будет доставлено по воздуху, а "коридор" обеспечит Лондон.