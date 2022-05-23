Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что страна готова отправить на учебную базу в Великобритании 30 своих военных, которые будут учить украинцев обращаться с оружием.
По её словам, этот шаг выразит готовность Новой Зеландии "помогать ещё больше" Киеву.
"Солдаты будут размещены в Соединённом Королевстве до конца июля", — цитирует Ардерн CNN. — Украинских солдат будут обучать обращению с лёгкой пушкой Л-119".
Как подчеркнула премьер, кроме самого военного контингента в Британию перебросят учебные боеприпасы и "избыточное оружие". Планируется, что всё будет доставлено по воздуху, а "коридор" обеспечит Лондон.
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