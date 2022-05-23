Австралийская журналистка высмеяла кадры прилёта в Южную Корею американского президента Джозефа Байдена. Обозреватель австралийского Sky News Рита Панахи в эфире иронично намекнула на способности лидера США к рациональным действиям.
"Давайте сверимся с лидером свободного мира, который только прибыл в Южную Корею. И он действует так же ясно и рационально, как вы и ожидали", — заметила Панахи.
Так она прокомментировала ролик, на котором Байден в растерянности спускается с трапа самолёта в одиночестве. При этом на нём защитная медицинская маска.
После того, как президент США подходит к представителям принимающей стороны, чтобы пожать руки, он почему-то маску снимает и начинает общаться.
Такое поведение Байдена австралийская журналистка попросила объяснить поподробнее, заметив, что она хоть и не учёный, но всякие научные обоснования очень любит.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.