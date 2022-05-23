Австралийская журналистка высмеяла кадры с "растерянным" Байденом

Австралийская журналистка высмеяла кадры прилёта в Южную Корею американского президента Джозефа Байдена. Обозреватель австралийского Sky News Рита Панахи в эфире иронично намекнула на способности лидера США к рациональным действиям.

"Давайте сверимся с лидером свободного мира, который только прибыл в Южную Корею. И он действует так же ясно и рационально, как вы и ожидали", — заметила Панахи.

Так она прокомментировала ролик, на котором Байден в растерянности спускается с трапа самолёта в одиночестве. При этом на нём защитная медицинская маска.

После того, как президент США подходит к представителям принимающей стороны, чтобы пожать руки, он почему-то маску снимает и начинает общаться.

Такое поведение Байдена австралийская журналистка попросила объяснить поподробнее, заметив, что она хоть и не учёный, но всякие научные обоснования очень любит.