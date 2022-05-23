Только мировое лидерство США и Японии сможет обеспечить безопасность и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида перед началом переговоров с президентом США Джо Байденом.
Как подчеркнул Кисида в приветственном слове, американские власти усиливают присутствие в ситуации вокруг региона, несмотря "на тяжёлые времена".
"Именно в такие времена Япония и США должны лидировать в мире для реализации основанного на превосходстве закона (принципа) свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", — заявил премьер Японии.
Кисида уточнил, что надеется на "плодотворность и значимость" встречи, а также на то, что визит Байдена является "двусторонним".
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