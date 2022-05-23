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Польша решила восстановить Речь Посполитую: после Украины приготовиться Литве

Мир

Визит президента Польши в Киев фактически начинает процесс слияния и поглощения Украины. Но имперские амбиции Варшавы — это Речь Посполитая 2.0.

Польша решила восстановить Речь Посполитую: после Украины приготовиться Литве

Обещание Варшавы посодействовать принятию Украины в ЕС правда, но не вся. К Европейскому союзу присоединится только та часть страны, которую будет надёжно контролировать Польша, пишет российский журналист Андрей Медведев. Киевский режим уже пообещал полякам обеспечить специальный статус, который позволит им занимать разные государственные должности на Украине.

Стоит признать, Варшава действует быстро. Украинские элиты взяты под контроль, решения принимаются практически мгновенно. Украинцам не стоит радоваться, это не интеграция, это именно поглощение. За визитом Дуды в Киев последует ввод войск и раздел страны.

"Однако, большой вопрос, остановится ли Варшава на этом. Не вспомнит ли, что Вильнюс тоже польский город?" — пишет Медведев.

По словам журналиста, на карте появляются Новые Империи, и желание Варшавы построить Речь Посполитую 2.0 вполне предсказуемо. Пользуясь украинским кризисом Польша вполне может "прогнуть" Европу и сделать то, что считает нужным с Западной Украиной.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы польша украина
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