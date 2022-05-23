В боях на заводе "Азовсталь" в Мариуполе мог принимать участие известный неонацист из США Кент Маклеллан. Такое мнение высказывал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров после анализа публикаций в соцсетях и чатах. Теперь же Маклеллан сообщил о получении украинского гражданства.
В одном из закрытых чатов американских националистов Маклеллан написал, что находится на Украине и добавил, что он только что получил гражданство этой страны.
По данным бывшего подполковника СБУ, Маклеллана в мае 2012 года задерживало ФБР за подготовку теракта. Тогда же его могли завербовать и отправить для выполнения определённых заданий на Украину. Во время Майдана 2014 года он уже был в Киеве.
Прозоров считает, что американец мог участвовать в боях на заводе "Азовсталь" в составе полка "Азов"*. И он, вероятно, отвечал за связи полка с иностранными нацистами, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно о ликвидации на Украине белорусского нациста из батальона имени Калиновского с позывным "Волат".
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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