Секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон прокомментировал идею премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого делиться прибылью от экспорта нефти и газа с Украиной, передаёт Aftenposten.
По информации издания, доходы от экспорта нефти и газа поступают в Пенсионный фонд Норвегии. При этом Петерссон отметил, что размер фонда сократился примерно на 550 миллиардов норвежских крон, несмотря на увеличение прибыли от продажи энергоресурсов. Он подчеркнул: такая ситуация сложилась из-за падения фондового рынка.
Кроме того, секретарь МИД Норвегии добавил, что экономика и потребители серьёзно пострадали от повышения цен на электроэнергию и бензин.
"Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и будет продолжать вносить ещё больший вклад", — сказал он.
Ранее Моравецкий назвал "несправедливой" сверхприбыль, которую получает Норвегия от продажи газа. Он предложил руководству страны передать часть денег Украине.
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