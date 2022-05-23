Норвегия отклонила призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа

Секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон прокомментировал идею премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого делиться прибылью от экспорта нефти и газа с Украиной, передаёт Aftenposten.

По информации издания, доходы от экспорта нефти и газа поступают в Пенсионный фонд Норвегии. При этом Петерссон отметил, что размер фонда сократился примерно на 550 миллиардов норвежских крон, несмотря на увеличение прибыли от продажи энергоресурсов. Он подчеркнул: такая ситуация сложилась из-за падения фондового рынка.

Кроме того, секретарь МИД Норвегии добавил, что экономика и потребители серьёзно пострадали от повышения цен на электроэнергию и бензин.

"Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и будет продолжать вносить ещё больший вклад", — сказал он.

Ранее Моравецкий назвал "несправедливой" сверхприбыль, которую получает Норвегия от продажи газа. Он предложил руководству страны передать часть денег Украине.