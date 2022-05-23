В администрации президента Украины заявили, что в настоящее время не планируются сделки с Россией, предусматривающие уступку территорий, сообщает Reuters.
Как заявил советник украинского лидера Михаил Подоляк, уступки Москве принесут Киеву неприятные последствия. О чём именно идёт речь он не рассказал. При этом политик отметил, что со временем позиция Украины становится все более бескомпромиссной.
"[Российские] силы должны покинуть страну, и после этого будет возможно возобновление мирного процесса", — подчеркнул Подоляк.
Напомним, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с властями России, поскольку это не входит в стратегию его западных кураторов. Парламентарий отметил, что переговоры с Москвой со стороны Киева "всегда были фикцией".
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Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.