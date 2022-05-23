Украина исключила возможность соглашения о прекращении огня с Москвой

В администрации президента Украины заявили, что в настоящее время не планируются сделки с Россией, предусматривающие уступку территорий, сообщает Reuters.

Как заявил советник украинского лидера Михаил Подоляк, уступки Москве принесут Киеву неприятные последствия. О чём именно идёт речь он не рассказал. При этом политик отметил, что со временем позиция Украины становится все более бескомпромиссной.

"[Российские] силы должны покинуть страну, и после этого будет возможно возобновление мирного процесса", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с властями России, поскольку это не входит в стратегию его западных кураторов. Парламентарий отметил, что переговоры с Москвой со стороны Киева "всегда были фикцией".