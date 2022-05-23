Более 100 миллионов человек покинули зоны боевых конфликтов в разных точках планеты, что стало рекордом устанавливающим "ошеломляющую веху", заявили в Агентстве ООН по делам беженцев.
Так, в агентстве подсчитали, что только за период военной спецоперации на Украине, из страны уехали более шести миллионов человек. Кроме того, огромное количество беженцев мир "получил" в ходе конфликтов в:
"Сто миллионов — суровая цифра, отрезвляющая и тревожная в равной мере. Это рекорд, который никогда не должен был быть установлен", — цитирует верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди CNN. — Это должно послужить тревожным сигналом для разрешения и предотвращения разрушительных конфликтов".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.