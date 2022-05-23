Украинский лидер Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с властями России, поскольку это не входит в стратегию его западных кураторов, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.
"Переговоры с Москвой не входят в стратегию Зеленского, как и его западных кураторов", — заявил парламентарий.
Он отметил, что переговоры с Москвой со стороны Киева "всегда были фикцией".
Напомним, помощник президента РФ и руководитель российской делегации на переговорах России и Украины Владимир Мединский заявил, что замораживание диалога стало инициативой Киева. Политик уверен, что Украине не стоит верить "англо-саксам", так как они преследуют цели нанести максимальный вред России и колонизировать Украину.
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Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.