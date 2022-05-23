Пушков: Зеленский не пойдет на переговоры с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с властями России, поскольку это не входит в стратегию его западных кураторов, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

"Переговоры с Москвой не входят в стратегию Зеленского, как и его западных кураторов", — заявил парламентарий.

Он отметил, что переговоры с Москвой со стороны Киева "всегда были фикцией".

Напомним, помощник президента РФ и руководитель российской делегации на переговорах России и Украины Владимир Мединский заявил, что замораживание диалога стало инициативой Киева. Политик уверен, что Украине не стоит верить "англо-саксам", так как они преследуют цели нанести максимальный вред России и колонизировать Украину.