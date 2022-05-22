N-TV: Европа зависит от российского урана сильнее, чем от газа

Европа зависит от России в сфере атомной энергии сильнее, чем в поставках газа, заявил в беседе с каналом N-TV специалист берлинского Института техники и экономики Фолькер Квашнинг.

Эксперт отметил, что в страны Евросоюза часто говорят о том, что планируют ввести эмбарго на поставки российских энергоресурсов, однако забывают или намеренно умалчивают о зависимости от урана, который нужен для функционирования атомных электростанций.

"ЕС зависит от России в плане атомной энергии еще больше, чем в плане природного газа", — подчеркнул Квашнинг.

Европейское сообщество по атомной энергии сообщает, что примерно 40% обогащённого урана Европе поставляют Россия и Казахстан.

По словам Квашнинга, Россия не во всех технологических сферах отстаёт от Запада, поскольку российские предприятия по переработке урана являются лучшими в мире. Большинство государств Европы нуждаются не только в российском уране, но и в ядерных технологиях РФ.

Если Евросоюз запретит импорт урана и обслуживание АЭС российскими специалистами, то Запад столкнётся с разрушительными последствиями своих санкций, предупредил эксперт. При таком сценарии страны ЕС будут вынуждены обучать своих операторов тонкостям работы с электростанциями, однако топливные элементы всё равно придётся заказывать у России, потому что больше их неоткуда достать. Введение запрета на поставку урана из РФ поставит под угрозу работу ряда АЭС в Евросоюзе и подорвёт энергоснабжение многих европейских стран, подчеркнул Квашнинг. Чтобы не допустить такой ситуации, американские энергетики попросили Вашингтон не запрещать импорт российского урана.