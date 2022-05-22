Европа зависит от России в сфере атомной энергии сильнее, чем в поставках газа, заявил в беседе с каналом N-TV специалист берлинского Института техники и экономики Фолькер Квашнинг.
Эксперт отметил, что в страны Евросоюза часто говорят о том, что планируют ввести эмбарго на поставки российских энергоресурсов, однако забывают или намеренно умалчивают о зависимости от урана, который нужен для функционирования атомных электростанций.
"ЕС зависит от России в плане атомной энергии еще больше, чем в плане природного газа", — подчеркнул Квашнинг.
Европейское сообщество по атомной энергии сообщает, что примерно 40% обогащённого урана Европе поставляют Россия и Казахстан.
По словам Квашнинга, Россия не во всех технологических сферах отстаёт от Запада, поскольку российские предприятия по переработке урана являются лучшими в мире. Большинство государств Европы нуждаются не только в российском уране, но и в ядерных технологиях РФ.
Если Евросоюз запретит импорт урана и обслуживание АЭС российскими специалистами, то Запад столкнётся с разрушительными последствиями своих санкций, предупредил эксперт. При таком сценарии страны ЕС будут вынуждены обучать своих операторов тонкостям работы с электростанциями, однако топливные элементы всё равно придётся заказывать у России, потому что больше их неоткуда достать. Введение запрета на поставку урана из РФ поставит под угрозу работу ряда АЭС в Евросоюзе и подорвёт энергоснабжение многих европейских стран, подчеркнул Квашнинг. Чтобы не допустить такой ситуации, американские энергетики попросили Вашингтон не запрещать импорт российского урана.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.