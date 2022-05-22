США должны убедить власти Турции открыть Чёрное море для кораблей НАТО ради усиления Североатлантического альянса, пишет Сет Кропси в издании The Hill.
Журналист рекомендовал главе Белого дома Джо Байдену действовать оперативно: признать интересы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и как следует его "умаслить". Для этого Кропси предложил Вашингтону продать Анкаре западные военные технологии, которые ей необходимы. Это укрепит альянс и убедит Турцию снять вето на вступление в НАТО Финляндии и Швеции.
После начала специальной военной операции России на Украине Турция в соответствии с конвенцией Монтре заблокировала доступ в проливы Босфор и Дарданеллы.
Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что проблемы Финляндии и Турции по членству в НАТО решатся в течение нескольких недель.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара предупредила лидеров стран, входящих в НАТО, о своей позиции по поводу вступления Швеции и Финляндии в альянс: Турция выступает против расширения военного блока и намерена придерживаться этого курса.
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Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.