В США захотели убедить Анкару открыть Чёрное море для НАТО

США должны убедить власти Турции открыть Чёрное море для кораблей НАТО ради усиления Североатлантического альянса, пишет Сет Кропси в издании The Hill.

Журналист рекомендовал главе Белого дома Джо Байдену действовать оперативно: признать интересы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и как следует его "умаслить". Для этого Кропси предложил Вашингтону продать Анкаре западные военные технологии, которые ей необходимы. Это укрепит альянс и убедит Турцию снять вето на вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

После начала специальной военной операции России на Украине Турция в соответствии с конвенцией Монтре заблокировала доступ в проливы Босфор и Дарданеллы.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что проблемы Финляндии и Турции по членству в НАТО решатся в течение нескольких недель.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара предупредила лидеров стран, входящих в НАТО, о своей позиции по поводу вступления Швеции и Финляндии в альянс: Турция выступает против расширения военного блока и намерена придерживаться этого курса.