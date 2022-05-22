Евросоюз заявил об истощении запасов военной техники из-за помощи Украине

Запасы военной техники в Европейском союзе истощены из-за поставок вооружения Украине, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Истощение запасов в результате военной поддержки, которую мы оказали Украине, является наиболее очевидным примером наших недостатков [обороны]", — заявил политик.

Он считает необходимым для европейского объединения обеспечить свою безопасность путем создания собственных вооруженных сил.

"Настало время продвигать вперед европейскую оборону. Нам необходимо укрепить европейскую оборонно-промышленную базу и обеспечить наличие необходимого военного потенциала", — отметил Боррель.

Как сообщалось ранее, Украина не сможет затянуть боевые действия на год, потому что стране не хватит ресурсов перезимовать. Даже если российские войска будут действовать максимально аккуратно и медленно, без применения разрушительных видов вооружений, то до конца этого года специальная военная операция должна завершиться.