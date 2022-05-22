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Автор Светлана Нерадовская

Читатели Le Figaro предложили Зеленскому уйти в отставку и не мешать переговорам

Мир

Французы не верят, что украинский конфликт может быть разрешён дипломатическим путём. Большинство уверено, что он закончится только в одном случае — когда украинский лидер Владимир Зеленский уйдёт в отставку.

Читатели Le Figaro предложили Зеленскому уйти в отставку и не мешать переговорам

Читатели французской газеты Le Figaro предложили Зеленскому вспомнить печально закончившиеся судьбы известных мировых лидеров и решить, какая постигнет его самого.

"В настоящее время существует несколько сценариев окончательного исхода для Зеленского. "Саддам Хусейн": захват в плен и казнь после суда. "Николае Чаушеску": арест, затем казнь без суда и следствия. "Усама бен Ладен": казнь без разбирательств. "Адольф Гитлер": самоубийство в попытке избежать правосудия. На что ставите?" — написал один из читателей сайта Le Figaro.

Среди других предложенных французскими пользователя вариантов были также исключение Зеленского из процесса переговоров и заключение его под стражу в Сибири.

Читатели газеты выразили удивление, почему Зеленский настаивает исключительно на принятии своих условий, не желая обсуждать другие и называет это "дипломатией". Французы напомнили, что в принципе голос Зеленского не имеет большого значения в переговорах, потому что "его позиция навязана извне".

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина франция владимир зеленский
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