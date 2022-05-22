Сатановский об особом статусе поляков: "Зеленский начинает распил Украины"

Популярный политолог и востоковед Евгений Сатановский прокомментировал проект закона, который предоставит "особый правовой статус" для граждан Польши на территории Украины.

Раньше такую инициативу анонсировал глава Незалежной Владимир Зеленский.

Сатановский уверен, что украинский президент приступил к "раздаче слонов" своим соседям.

"Похоже, что Зеленский начинает большой распил своей страны и раздачу слонов соседям… Здравствуй, новая Речь Посполитая, исконное лоно европейской демократии, бестолковой, беспомощной и беспощадной! Здравствуй, Великая Польша, от моря до моря… Литву ей еще осталось под себя с Белоруссией подмять и можно в новый поход на Москву отправляться", — сообщает эксперт.

Кроме того, политики Старого Света не упустят возможности дать стар новому витку информвойны против РФ, рассказывая, что Киев и Варшава пытаются спасти людей "от Путина", добавил Сатановский.

Украинское начальство тоже не забудут, уверен аналитик.

"Ждёт их слава великая, почести неземные и, как в детской книжке советских времен, бочка варенья да корзина печенья. Самый толковый для президента Зеленского гонорар. Еще ему, как в свое время гетману Мазепе, Орден Иуды полагается, но это чуть позже. Сначала будущего орденоносца поймать надо", — подытожил эксперт.