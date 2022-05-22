В Эстонии возвели скульптуру Зеленского из песка в виде Статуи Свободы

В эстонском городе Тырва возвели пятиметровую статую из песка, изображающую украинского президента Владимира Зеленского в виде нью-йоркской Статуи Свободы, сообщают СМИ.

Отмечается, что на строительство скульптуры Зеленского на новой центральной площади Тырва ушло 72 тонны песка. Официальное торжественное открытие "монумента" запланировано на 21 июня.

Создавать песчаные скульптуры в Тырва — дело привычное. Так, здесь в прошлом году появился целый парк подобных изваяний. Правда, в основном они представляли эстонских деятелей шоу-бизнеса.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала лидеров западных государств перестать звонить президенту России Владимиру Путину.