EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Чулпан Хаматова уже захотела обратно в Россию
МИД Финляндии: проблемы с Турцией по НАТО решатся за "несколько недель"
Шольц заявил о намерении Германии передать Киеву летальное оружие
Специалист по Оруэллу ответил Марии Захаровой: "Это о тоталитарном государстве"
National Review: предел помощи США Украине должен быть
Спецназ "Отважных" выбил боевиков ВСУ с позиций в зоопарке
NI: отказ Турции от расширения НАТО ослабит альянс на долгие годы
Автор Максим Александров

В Эстонии возвели скульптуру Зеленского из песка в виде Статуи Свободы

Мир

В эстонском городе Тырва возвели пятиметровую статую из песка, изображающую украинского президента Владимира Зеленского в виде нью-йоркской Статуи Свободы, сообщают СМИ.

Отмечается, что на строительство скульптуры Зеленского на новой центральной площади Тырва ушло 72 тонны песка. Официальное торжественное открытие "монумента" запланировано на 21 июня.

Создавать песчаные скульптуры в Тырва — дело привычное. Так, здесь в прошлом году появился целый парк подобных изваяний. Правда, в основном они представляли эстонских деятелей шоу-бизнеса.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала лидеров западных государств перестать звонить президенту России Владимиру Путину.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
украина эстония владимир путин владимир зеленский
Популярное
Силовые структуры
Генерала США Эрика Олсона признали в одном из сдавшихся боевиков с "Азовстали"

Вместе адмиралом США в отставке сложили оружие и инструкторы НАТО.

Генерала США Эрика Олсона признали в одном из сдавшихся боевиков с "Азовстали"
Помощник Кадырова: "Украинские силовики добили свою раненую девушку-снайпера"
Мир. Новости мира
Помощник Кадырова: "Украинские силовики добили свою раненую девушку-снайпера"
Силовые структуры
В плен с "Азовстали" сдались офицеры США, Британии и инструкторы НАТО
Мир. Новости мира
Генерал армии США Милли: риск серьёзного конфликта с Россией растёт
Любовь Степушова Запад захотел мириться с Путиным: Россия прирастёт территориями Любовь Степушова Инна Новикова "Подземный гарнизон": Как хочется жить! О героях СССР и ушлёпках "Азовстали" Инна Новикова Игорь Буккер Олаф Шольц Украине: в ЕС не примем, но денег на оружие дадим Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Зеленский: одной из сильнейших армий мира ВСУ "сломали хребет"
Силовые структуры
Аналитик Купер: Группировке ВСУ в Лисичанске и Северодонецке наступает конец
На Украине мгновенным ударом уничтожены минимум 50 единиц военной техники
Силовые структуры
На Украине мгновенным ударом уничтожены минимум 50 единиц военной техники
Последние материалы
МИД Финляндии: проблемы с Турцией по НАТО решатся за "несколько недель"
Шольц заявил о намерении Германии передать Киеву летальное оружие
Специалист по Оруэллу ответил Марии Захаровой: "Это о тоталитарном государстве"
National Review: предел помощи США Украине должен быть
Спецназ "Отважных" выбил боевиков ВСУ с позиций в зоопарке
NI: отказ Турции от расширения НАТО ослабит альянс на долгие годы
Артём Дзюба объявил об уходе из "Зенита": "Город застрял в моём сердце"
Экс-конгрессвуман Габбард: Байден проиграет битву за Украину
Эксперт Зубец: спецоперация РФ на Украине закончится до нового года
UKDJ о СВО на Украине: танкового парка Великобритании хватило бы на неделю боёв
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников