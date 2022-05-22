МИД Финляндии: проблемы с Турцией по НАТО решатся за "несколько недель"

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что проблемы Финляндии и Турции по членству в НАТО решатся в течение нескольких недель.

"Переговоры (с Турцией. — Прим. ред.) продолжатся на официальном уровне. Ранее я сказал, что это займет как минимум несколько дней. Теперь мы можем сказать, что надо быть терпеливыми, это займет несколько недель", — цитирует главу МИД газета Star.

В воскресенье, 22 мая бывший советник Госдепа при администрациях трёх президентов США Дэвид Филлипс заявил, что Турция рушит единство Североатлантического альянса и мешает НАТО наказать Россию за спецоперацию на Украине.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара предупредила лидеров стран, входящих в НАТО, о своей позиции по поводу вступления Швеции и Финляндии в альянс: Турция выступает против расширения военного блока и намерена придерживаться этого курса.