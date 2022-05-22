National Review: предел помощи США Украине должен быть

После решения Конгресса США о выделении Украине 40 млрд долларов в качестве помощи, обозреватель Филип Кляйн задался вопросом: существует ли предел этой помощи? Американский журнал National Review (NR) опубликовал материал.

Кляйн с самого начала СВО на Украине утверждал, что Америка должна сделать Незалежную более дорогой для президента Владимира Путина, а для американцев менее дорогой. Но план не сработал, так как цена противостояния в экономическом смысле оказалась выше, чем хотелось бы США.

В общей сумме расходы Америки на Украину составили 54 млрд долларов. Это рекордная цифра для Вашингтона, так как это в разы больше расходов за прошлый год Министерства торговли, энергетики, юстиции и различных Департаментов. Помощь Украине — это "стоящее дело", пишет Кляйн. Однако есть аргументы, которые указывают на то, что "подобные мероприятия надо сократить, когда федеральный долг Америки приближается к размеру годового ВВП страны".

Обозреватель рекомендует своим коллегам-консерваторам хорошо подумать, стоит ли выделять подобные суммы на помощь Украине, и есть ли в США ограничительные принципы государственных доходов.