Экс-конгрессвуман Габбард: Байден проиграет битву за Украину

Администрацию президента США Джо Байдена на Украине ждёт поражение, потому что он не поставил перед собой конкретные цели в рамках участия в конфликте. Такое мнение высказала бывший член Конгресса Тулси Габбард.

"Администрации Байдена не удалось определить, каковы задачи Вашингтона в этом конфликте. Мы можем посмотреть на Афганистан и Ирак — совсем недавний пример того, что происходит, когда у тебя нет конкретной миссии", — сказала Габбард в эфире Fox News.

Конгрессвуман отметила, что за активное участие США в происходящем на Украине расплачиваются прежде всего рядовые американцы, которые уже ощутили на себе последствия роста цен и инфляции. Она добавила, что цена вопроса — многие миллиарды долларов, которые идут на помощь Киеву, а не американскому народу.

Тем временем США и их союзники продолжают оказывать Украине военную и финансовую помощь. Последний транш Киеву, подписанный Байденом, будет стоить Вашингтону 40 миллиардов долларов.

Москва, в свою очередь, много раз подчёркивала, что постоянными поставками оружия на Украину Запад лишь подогревает и затягивает конфликт.