UKDJ о СВО на Украине: танкового парка Великобритании хватило бы на неделю боёв

Обозреватель издания UK Defence Journal (UKDJ) провёл анализ бронетанковых сражений, произошедших в ходе спецоперции на Украине, и обратил внимание на потенциал своей страны в случае её возможного участия в столкновениях такого масштаба. По мнению автора публикации, британский парк танков мог бы быть выбит за три дня.

"Трёх наших танковых полков с их примерно 50 ОБТ в каждом хватит в лучшем случае на неделю боёв", — пишет источник.

Автор также отметил, что у ВС Британии отсутствуют запасы танков, необходимых для пополнения матчасти. По его словам, Королевский бронетанковый корпус в вооружённом конфликте, схожим с украинским, стал бы "одноразовой силой". В своей статье он призвал к срочной закупке новых машин, в частности, американских M1A1 либо немецких Leopard 2. Не менее важным обозреватель считает организацию эффективного противовоздушного прикрытия танков, увеличив поставки ПЗРК Starstreak и Martlet.

"Нынешний конфликт в Восточной Европе стал тревожным звонком для военных по всему миру. Британской армии не хватает вложений, она недостаточно укомплектована и плохо оснащена, чтобы выдержать подобную кампанию в ближайшем будущем", — пишет автор.