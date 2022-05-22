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Автор Элиза Ибрагимова

Особый правовой статус граждан Польши на Украине будет закреплён законодательно

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский намерен внести на рассмотрение Верховной рады новый проект закона, в котором будет прописан особый правовой статус польских граждан, находящихся на территории Украины.

По словам представителя Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольги Совгири, законопроект будет внесён в ближайшее время.

"Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине", — сообщила Совгиря.

Ранее на Украину прибыл президент Польши Анджей Дуда. Как сообщил политик-оппозиционер киевского режима Илья Кива, основной целью его визита стало обсуждение с Владимиром Зеленским условий и времени возможной передачи под контроль западных регионов Украины.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
польша украина анджей дуда владимир зеленский
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