Особый правовой статус граждан Польши на Украине будет закреплён законодательно

Президент Украины Владимир Зеленский намерен внести на рассмотрение Верховной рады новый проект закона, в котором будет прописан особый правовой статус польских граждан, находящихся на территории Украины.

По словам представителя Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольги Совгири, законопроект будет внесён в ближайшее время.

"Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине", — сообщила Совгиря.

Ранее на Украину прибыл президент Польши Анджей Дуда. Как сообщил политик-оппозиционер киевского режима Илья Кива, основной целью его визита стало обсуждение с Владимиром Зеленским условий и времени возможной передачи под контроль западных регионов Украины.