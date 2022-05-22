Independent: миллионы британцев могут попасть в "топливную нищету"

Глава британской энергетической компании E.ON Майкл Льюис заявил газете Independent, что 40% семей в Британии ожидает "топливная нищета", если власти не снизят цены на электроэнергию.

По словам Льюиса, некоторые британские семьи уже находятся "на грани, и ситуация будет ухудшаться"

Он прогнозирует, что к осени 2022 года стоимость электроэнергии в Британии может подняться до трёх тысяч фунтов. Через газету Independent Льюис обратился к правительству с призывом вмешаться в ситуацию и не допустить "топливной нищеты".

По данным соцопроса, который провело агентство Ipsos, 65% жителей Великобритании не включают отопление в целях экономии, а 27% вынуждены были отказаться от одного приёма пищи.

Рост потребительских цен в Великобритании побил 30-летний рекорд и составил 7%. По прогнозам Банка Англии, в конце года инфляция может достичь 10-14%, что станет историческим рекордом. Из-за ситуации на Украине многие страны мира столкнулись с замедлением роста экономики. Что касается Британии, то там за последнее время цены на электроэнергию выросли на 54%.