Американцы назвали Зеленского иждивенцем на фоне рекордной помощи от США

США выделили Украине 40 миллиардов долларов в качестве военной помощи, что разозлило читателей американского журнала National Review.

Пользователь A304 отметил, что если США продолжат тратить так много средств на спасение мира, то в итоге перестанут быть супердержавой и превратятся в банкрота.

Taterdogs напомнил, что в какой бы конфликт ни вмешивался Пентагон, везде всё заканчивалось кровью, расходами, социальным расколом и поражением США.

Юзер bizn43 иронично предположил, что в налоговом отчете за 2023 года американцы могут увидеть президента Украины Владимира Зеленского как иждивенца. Пользователь save usa считает, что значительная часть выделенной Украине сумме осядет в карманах американских политиков.

Читатели подчеркнули, что из США активно раздают деньги, несмотря на то, что цены на бензин в стране растут на протяжении нескольких недель и уже установили исторический максимум.