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Автор Игорь Рябов

Американцы назвали Зеленского иждивенцем на фоне рекордной помощи от США

Мир

США выделили Украине 40 миллиардов долларов в качестве военной помощи, что разозлило читателей американского журнала National Review.

Американцы назвали Зеленского иждивенцем на фоне рекордной помощи от США

Пользователь A304 отметил, что если США продолжат тратить так много средств на спасение мира, то в итоге перестанут быть супердержавой и превратятся в банкрота.

Taterdogs напомнил, что в какой бы конфликт ни вмешивался Пентагон, везде всё заканчивалось кровью, расходами, социальным расколом и поражением США.

Юзер bizn43 иронично предположил, что в налоговом отчете за 2023 года американцы могут увидеть президента Украины Владимира Зеленского как иждивенца. Пользователь save usa считает, что значительная часть выделенной Украине сумме осядет в карманах американских политиков.

Читатели подчеркнули, что из США активно раздают деньги, несмотря на то, что цены на бензин в стране растут на протяжении нескольких недель и уже установили исторический максимум.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина владимир зеленский
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