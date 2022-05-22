Сапёр ДНР: "азовцы"*, отступая, сжигали дома вместе с жильцами

Во время отступления в Мариуполе к заводу "Азовсталь" боевики нацбтальона "Азов"* поджигали жилые дома, несмотря на то, что в них были люди. Об этом рассказал замкомандира инженерно-сапёрного взвода ДНР, имеющий позывной Крот.

"Во время выхода из прилегающих к заводу районов, жилых массивов, бойцы нацгвардии, в частности, по свидетельствам очевидцев, бойцы полка "Азов", выжигали прилегающие здания, поджигали квартиры, зачастую с жильцами в доме, чтобы не оставить за собой чистую территорию, где была бы возможность закрепиться нашим вооруженным силам", — рассказал военный РИА Новости.

Сапёр ДНР добавил, что теперь жители Мариуполя при возвращении в свои дома обнаруживают тела родных.

О полном освобождении территории завода "Азовсталь" в Мариуполе в Минобороны РФ объявили 20 мая. В плен сдалось 2439 боевиков, добавили в ведомстве.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

