Камкин: поддержка России политиками Германии растёт

По мнению германиста Александра Камкина, немецкие политики высказывают всё большее неодобрение внешней политики правительства ФРГ и всё большую поддержку России.

Как утверждает политолог, политические деятели Германии сознают, что их страну пытаются сделать участником военного противостояния с Россией.

"К ряду немецких политиков постепенно приходит понимание того, что Германия опосредованно оказывается втянутой в военные действия против России. На мой взгляд, заявления Лафонтена свидетельствуют о нарастающей волне критики в адрес сервильности внешней политики ФРГ по отношению к Вашингтону", — сказал Камкин в беседе с газетой "Взгляд".

Эксперт объяснил, что немецкие политики разделились на два противоборствующих лагеря в вопросе отношения к РФ.

"Оформилось два основных направления — это глобалисты, которые идут в фарватере Большого Брата из Вашингтона и так называемые суверенитисты или сторонники здравого смысла и Realpolitik, как говорил канцлер Отто фон Бисмарк", — пояснил Камкин.

Ранее сторонники Социал-демократической партии ФРГ раскритиковали позицию по отношению к России главы МИД Анналены Бербок, отметив, что она выражается в духе нацистской Германии, и потребовали её отставки за полные ненависти заявления.