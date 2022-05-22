В Энергодаре Запорожской области, по предварительным данным, была совершена попытка покушения на главу местной администрации Андрея Шевчика. Об этом сообщают местные издания.
По их информации, взрывное устройство было заложено в подъезд, где проживает депутат горсовета от "ОПЗЖ" Андрей Шевчик, который еще 27 марта заявил, что возглавит совет самоорганизации города.
Когда мэр заходил в подъезд дома, где живёт его мать, была подорвана дверь. Пострадал его охранник. Мэр также получил ранения и был доставлен в больницу.
Напомним, Энергодар находится под контролем российских военных. В городе находится самая крупная в Европе Запорожская АЭС.
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