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Автор Светлана Нерадовская

Болгары рады, что в РФ вновь будет производиться "Москвич": "Сразу два возьму"

Мир

Болгары с восторгом отнеслись к идее возобновления производства автомобилей "Москвич" в Москве. Большинство из них с ностальгией вспомнили те времена, когда они ездили на советских и российских авто, и выразили желание приобрести себе современный вариант.

Болгары рады, что в РФ вновь будет производиться "Москвич": "Сразу два возьму"

Читатели болгарского издания "Факти" упомянули высокую надёжность советских автомобилей, с которыми по многим характеристикам не могли сравниться иностранные аналоги.

"Пусть делают! В чем проблема. Я на "Жигулях" проехал 500 тысяч километров. Только за январь 2021-го в России самая продаваемая машина — "Лада Гранта", 38 тысяч экземпляров, в Германии меньше "Гольфов" продали (32 тысячи)", — написал один из читателей.

"Раньше у меня был "Москвич 408И", не жаловался. Заливал в него бензин 92 и 95, в его коробке передач была смесь масел и смазки, работал с двумя свечами с длинной резьбой и с двумя с короткой, в августе в самую жару спокойно ездил, в то время как на обочинах стояли перегретые авто. По трассе разгонялся медленно, но хорошо держал 120 километров. Я знаю, многим это покажется нереальным, машина невзрачная, но это правда", — вспомнил другой.

Болгарские автомобилисты рассказали, что на "Москвичах" и "Жигулях" ездили не один десяток лет, и те времена вспоминают с радостью. Некоторые из них выразили готовность купить сразу по два экземпляра "Москвич 2140", как только он появится в продаже.

В завершении они напомнили, что их собственная страна не производит ничего из области автопрома, даже мопедов, так что ехидничать здесь явно не стоит.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах производства "Москвичей" на заводе "Рено Россия", который перешёл российской столице.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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