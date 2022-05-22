Жарихин: Зеленскому дали пять ролей, но главную он так и не сыграл

Нынешнего украинского президента Владимира Зеленского наняли на "должность главы государства" в качестве артиста сыграть пять ролей.

Зеленский исполнил их все, кроме самой главной, заявил замдиректора Института стран Содружества Независимых Государств Владимир Жарихин.

Так, сперва ему была поручена роль кандидата в президенты, который является этаким миротворцем и бессребреником, как в том сериале, где он ярко блеснул, подчеркнул аналитик и отметил, что эту роль актёр сыграл.



Вторая его роль, по мнению Жарихина, была заключена в том, чтобы давать многочисленные обещания и согласия по мирному урегулированию. В третьей роли Зеленский становится лидером украинских националистов, передает РИА Новости. Четвертой его ролью стала роль друга всех президентов Соединённых Штатов. Все эти роли он отыграл довольно неплохо, сообщил эксперт.

Но с последним амплуа Зеленский справиться не смог. Он не сыграл роль президента Украины, который должен был вывести страну из той ситуации, в которую Незалежную завел предыдущий лидер государства, считает Жарихин.