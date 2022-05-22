Британский подполковник Грант: "Азов"* не неонацисты, а "ультранационалисты"

Западные СМИ продолжают всевозможными способами скрывать от европейцев и американцев настоящую сущность боевиков батальона "Азов"*.

На английском телевидении показали сюжет об "азовцах"*, но в кадр ни разу не попала эмблема батальона и другая неонацистская символика. Можно представить, сколько усилий потребовалось монтажёру, чтобы вырезать любое изображение "волчьего крюка".

Позже с объяснениями выступил подполковник Великобритании Глен Грант, который назвал украинских боевиков "добровольцами".

"Они просто националисты, можете назвать их экстремальными националистами, если хотите", — заявил Грант.

Английские власти прекрасно понимают, что от простых граждан лучше скрыть, кого телевидение называет "экстремальными националистами". Иначе британцы начнут задавать вопросы, почему правительство снабжает оружием украинских неонацистов.

* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.