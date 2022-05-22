The Hill: желание НАТО и США "унизить Россию" грозит ядерными ударами

Расширение НАТО за счет вступления в альянс Финляндии и Швеции угрожает дестабилизацией обстановки в самой Европе, заявили американские аналитики. Кроме того, по их мнению, вопрос не только в этих государствах, но и намерениях Украины во что бы то не стало получить блоковый статус.

"Сказать "да" Финляндии и Швеции будет гораздо труднее, чем сказать "нет" Украине. Что ещё более важно, вступление Финляндии и Швеции в альянс может в конечном итоге дестабилизировать Европу, а не защитить её", — пишут аналитики The Hill.

Кроме прочего, по мнению аналитиков, сейчас ни одной стране Россия не угрожает, однако масштабные поставки оружия в конфликтные регионы может вынудить Москву "дать решительный ответ" из-за чувства "окружения" альянсом.

"Желание унизить Россию и укрепить глобальное военное господство США недальновидно и опасно, что значительно увеличит вероятность обмена ядерными ударами", — резюмировали авторы.