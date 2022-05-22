Мурадов: Украина в нынешних границах не сохранится

Украина уже не будет существовать в том виде, в котором она была до начала спецоперации России. Такое мнение высказал постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Политик в беседе с РИА Новости допустил, что в том формате, как она была раньше, Украина, вероятно, могла бы быть федеративным государством при условии полного соблюдения прав национальных общин, особенно языковых, культурных, образовательных и религиозных.

"Однако эти принципы были грубо нарушены, и украинское государство стало нежизнеспособным", — подчеркнул постпред.

Он считает, что ни одна уважающая себя и свой народ страна не стала бы терпеть вопиющего попрания исконных прав своих соотечественников в соседних государствах.

Тем более, когда эти попытки выливаются в откровенное уничтожение людей, как это происходило в последние годы в отношении русских и русскоязычных на Украине, заключил Мурадов.