Комиссии США: Россия "ущемляет" права религиозных общин на Украине

В Комиссии США по свободе вероисповедания в странах мира заявили, что Россия "притесняет" религиозные общины на Украине, а спецоперация представляет для их существования опасность.

По мнению комиссии, российская сторона "пользуется конфликтом" и безосновательно обвиняет "неугодных" в религиозном экстремизме и терроризме.

"Конфликт представляет опасность для религиозных общин по всей Украине и может привести к ещё большему перемещению населения", — цитирует выдержки из доклада комиссии RT. — Используют безосновательные обвинения в религиозном экстремизме и терроризме".

Как подчеркнули американские эксперты, началось это якобы в 2014 году на "оккупированных территориях". А целью таких действий России стало искоренение "инакомыслия".