ВПП ООН: в мире нет кризиса продовольствия, есть проблемы его "распределения"

В мире достаточно еды, в том числе и зерна, заявил глава берлинского офиса Всемирной продовольственной программы Организации Объединённых Наций Мартин Фрик. По его словам, кризис настал из-за неправильного распределения ресурсов.

Как подчеркнул Фрик, поставки зерна застопорились из-за ситуации на Украине и шаткого положения логистических цепочек.

"До сих пор у нас был кризис распределения, а не кризис производства. Зерно имеется. Но часто попадает в кормушки, запирается в лагерях или, как на Украине, не может покинуть страну", — пояснил Фрик в беседе с изданием Spiegel. — Это значит, что такие страны, как Эфиопия, Йемен или Ливан, вряд ли смогут получить свои поставки с мирового рынка".

По словам эксперта, сначала триггером для продовольственного кризиса стала пандемия коронавируса, которая заставила нуждаться в еде более 140 миллиона человек. Ситуация вокруг Незалежной лишь усугубила положение дел.