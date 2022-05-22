Масштабные учения НАТО Defender Europe 2022, которые стартовали в Польше в начале мая, развиваются по "необычному" сценарию. По словам польского военного эксперта Михала Фишера, манёвры, которые отрабатывают солдаты, больше похожи на "наступательные", а не оборонительные.
Как подчеркнул Фишер, кроме прочего, альянс развернул свои силы в относительной близости от Калининградской области России.
"Необычные упражнения на Defender Europe 2022, — пояснил Фишер в беседе с Polityka. — "С тактической точки зрения наступательные действия — контратака или контрнаступление осуществить гораздо сложнее".
По мнению военного эксперта, действия НАТО обусловлены ситуацией на Украине и альянс отрабатывает манёвры по возвращению потерянных "территорий". Что несвойственно блоку, который позиционирует себя как оборонительный. Всего в учениях задействовали 18 тысяч солдат из более чем 20 государств.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Вместе адмиралом США в отставке сложили оружие и инструкторы НАТО.