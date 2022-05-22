InfoBrics: на Украине повторяется американский сценарий в Афганистане

На Украине всё идёт по сценарию Афганистана, которому США поставляли огромное количество оружия и в итоге оно попало в руки террористов, заявили международные аналитики.

По их мнению, сейчас американские власти "вооружают до зубов" Киев, но куда и в чьи руки идёт оружие на самом деле, никто не контролирует. В том числе речь и о чёрных рынках сбыта.

"Результат всего этого катастрофичен. Глобальный индекс организованной преступности 2021 года указывает на экспоненциальный рост незаконной торговли оружием на Украине с начала гражданской войны в Донбассе", — говорится в публикации международного портала InfoBrics.

Этот опыт имел место в Афганистане, в Сирии и ещё ряде стран в разных уголках мира, а теперь американские власти его с точностью повторяют и в Незалежной.