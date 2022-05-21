Белорусские неонацисты, воюющие на стороне киевского режима, увеличили численность своего соединения. Об этом сообщает ANNA-NEWS.
По имеющейся у военкоров информации, неонацисты из Белоруссии развернули свой батальон имени "Калиновского" в полк. В состав соединения войдут батальоны "Литвин" и "Волат".
Ранее на Украине был ликвидирован наёмник из Белоруссии с позывным Павел "Волат". Неонацист принимал участие в боевых действиях в Донбассе с 2016 года, в 2021 году он был тяжело ранен в голову и область сердца, однако тогда ему удалось выжить.
"Волат" был известен и своей пропагандистской деятельностью. Он снимался в военном ролике, где читал стихи на белорусском языке и стрелял в сторону позиций бойцов Новороссии.
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Американский профессор-международник не исключает, что в "Азовстали" находились несколько офицеров НАТО, которых боевики нацбата "Азов"* убили, а затем изуродовали их тела.