Белорусские неонацисты формируют полк на Украине

Белорусские неонацисты, воюющие на стороне киевского режима, увеличили численность своего соединения. Об этом сообщает ANNA-NEWS.

По имеющейся у военкоров информации, неонацисты из Белоруссии развернули свой батальон имени "Калиновского" в полк. В состав соединения войдут батальоны "Литвин" и "Волат".

Ранее на Украине был ликвидирован наёмник из Белоруссии с позывным Павел "Волат". Неонацист принимал участие в боевых действиях в Донбассе с 2016 года, в 2021 году он был тяжело ранен в голову и область сердца, однако тогда ему удалось выжить.

"Волат" был известен и своей пропагандистской деятельностью. Он снимался в военном ролике, где читал стихи на белорусском языке и стрелял в сторону позиций бойцов Новороссии.