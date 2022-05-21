Помощник Кадырова: "Украинские силовики добили свою раненую девушку-снайпера"

Украинские военные миномётами убили свою же раненую девушку-снайпера, которая просила о помощи. Об этом сообщил помощник главы Чечни Апти Алаудинов.

По его словам, инцидент произошёл в районе завода в городе Рубежное в Донбассе. Там украинский снайпер получила ранение и по рации попросила своих сослуживцев эвакуировать её. Однако украинские силовики открыли огонь по территории, где находилась девушка, отметил Алаудинов.

"Когда она сказала, что ранена и просит помощи, они, понимая, что не могут прийти на помощь, просто накрыли миномётами и убили", — рассказал журналистам помощник чеченского главы.