Украинские военные миномётами убили свою же раненую девушку-снайпера, которая просила о помощи. Об этом сообщил помощник главы Чечни Апти Алаудинов.
По его словам, инцидент произошёл в районе завода в городе Рубежное в Донбассе. Там украинский снайпер получила ранение и по рации попросила своих сослуживцев эвакуировать её. Однако украинские силовики открыли огонь по территории, где находилась девушка, отметил Алаудинов.
"Когда она сказала, что ранена и просит помощи, они, понимая, что не могут прийти на помощь, просто накрыли миномётами и убили", — рассказал журналистам помощник чеченского главы.
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Американский профессор-международник не исключает, что в "Азовстали" находились несколько офицеров НАТО, которых боевики нацбата "Азов"* убили, а затем изуродовали их тела.