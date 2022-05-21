Новым премьер-министром Австралии стал лидер Лейбористской партии Энтони Альбанезе, являющийся ярым болельщиком регбийной команды "Саут Сидней Рэббитоуз", которая принадлежит актёру Расселу Кроу. Лейбористы побеждают на федеральных парламентских выборах в Австралии.
Ранее Альбанезе занимал посты министра инфраструктуры и транспорта, министра регионального развития и местного управления, а также некоторое время был вице-премьером и временно исполнял обязанности главы правительства.
В ходе предвыборной кампании он заявил, что тремя самыми великими вещами на свете считает возглавляемую им партию, католицизм и команду регби из Сиднея.
"Я появился на свет с верой в три великие вещи — Лейбористскую партию, католическую церковь и "Саут Сидней Рэббитоуз", — сказал Альбанезе.
Клуб "Саут Сидней Рэббитоуз" принадлежит голливудскому киноактёру и режиссёру родом из Новой Зеландии Расселу Кроу через подконтрольную ему компанию Blackcourt League Investments.
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