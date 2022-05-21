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Автор Камиль Джабраилов

Британский наёмник: "Иностранцы сами покупают оружие на Украине"

Мир

Приезжающие на Украину иностранцы сталкиваются с нехваткой оружия, первой помощи и амуниции, рассказал Irish Times британский наёмник Мэттью Робинсон.

По его словам, наёмники из стран Запада прибывают, как правило, с завышенными ожиданиями. Однако на деле они вынуждены покупать снаряжение на собственные деньги, сообщил Робинсон.

"Мы испытываем трудности с базовыми вещами: бронежилеты, шлемы, оружие, боеприпасы, первая помощь. Ничего это не было, а людей всё равно отправляли на фронт", — передаёт издание слова британского наёмника.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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