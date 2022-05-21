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Автор Камиль Джабраилов

Москва закрыла въезд в страну актёру Моргану Фриману из-за антироссийского видео

Мир

Российские власти запретили въезд в страну для 963 граждан США, в число которых попал голливудский актёр Морган Фриман. В 2017 году он обвинил Москву в кибератаках и во вмешательстве в американские президентские выборы.

Москва закрыла въезд в страну актёру Моргану Фриману из-за антироссийского видео

"Морган Фриман — известный киноактёр, в сентябре 2017 года записавший видеообращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной", — говорится в списке, опубликованном МИД РФ.

В "стоп-лист" также вошли вице-президент США Камала Харрис, различные политики и чиновники. Ранее в этот список были включены глава Белого дома Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и другие высшие должностные лица.

В МИД России пояснили, что запрет на въезд некоторых граждан США носит вынужденный характер и вводится в качестве ответной меры на действия американских властей. При этом в "чёрный список" попадают лишь те американцы, которые "разжигают русофобию", добавили в ведомстве.

В 2017 году Фриман снялся в ролике Комитета по расследованию против России. В нём актёр утверждал, что Москва вмешивалась в президентские выборы в США 2016 года. Также он обвинил РФ в кибератаках на демократические государства.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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