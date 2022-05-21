Генерал-лейтенант Жданов: НАТО опасно приблизилось к "красным линиям" РФ

Приближение Запада к "красным линиям" РФ становится заметно уже невооружённым взглядом, а назначение нового командующего Объединёнными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи является тревожным сигналом. Об этом сообщил генерал-лейтенант Юрий Жданов.

Он отмечает, что альянс отказался от соблюдения положений Основополагающего акта Россия-НАТО от 1997 года. Председатель комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что военная политика Организации Североатлантического договора должна быть резко усилена, чтобы сдерживать Россию.

Объединённые силы НАТО в Европе возглавил генерал США Кристофер Каволи. Этот факт — "тревожная тенденция", считает Жданов, ведь он имеет достаточно обширный боевой опыт.

"Кристофер Каволи участвовал в многочисленных военных операциях. После первой войны в Персидском заливе в начале 1990-х годов он был отправлен в Боснию, а затем с 2006 года руководил операциями в Афганистане. Успел поруководить армией США в Европе с января 2018 года по октябрь 2020 года", — рассказывает генерал-лейтенант в беседе с МК.

Свою деятельность Каволи выстраивает на концепции от 2021 года, которая "меняет ход войны". Она считается самой прогрессивной и передовой. Смысл концепции в "якобы принципиально новом подходе к ведению боевых действий". Запад стремится переосмыслить любую войну с точки зрения не только боевой техники, но и философски.

По мнению Каволи, потенциальные конкуренты НАТО пытаются подорвать его военно-стратегические и политические цели, используя изощрённые стратегии, а, между тем, у альянса уже не осталось безопасных районов и "тылов", сообщает Жданов.