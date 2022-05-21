Премьер Нидерландов Рютте сменил телефон после скандала об удалённых SMS

В парламенте Нидерландов обвинили премьер-министра страны Марка Рютте в преднамеренном удалении сообщений со своего кнопочного мобильного телефона Nokia 301. Об этом сообщает газета De Volkskrant.

По данным издания, депутаты заявили, что Рютте на протяжении нескольких лет удалял отдельные текстовые SMS-сообщения, чем нарушал закон об архивировании данных. В частности речь идёт о переписке с мэром Амстердама Фемке Халсемом и главой Unilever Полом Полманом.

"Среди удаленных SMS было сообщение от Халсема о протесте Black Lives Matter, посещаемость которого была в десять раз выше, чем ожидалось, и послание от Полмана о спорном налоговом вопросе", — говорится в материале.

Сам Рютте заверил, что удалял сообщения из-за недостатка памяти в старом Nokia, которым пользовался много лет. В пресс-службе нидерландского правительства отметили, что премьер уже сменил телефон, так как старый перестал работать.