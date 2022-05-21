Британец приютил беженку с Украины и бросил ради неё жену с детьми

29-летний охранник из Великобритании так проникся ситуацией в Украине, что не только приютил у себя 22-летнюю украинку, но и бросил ради неё жену и детей.

Желание дать крышу над головой украинской беженке обернулось для семьи из Англии полным крахом. Молодого главу семейства очаровала уроженка Украины, которая бежала из своей страны после начала спецоперации на Украине.

Житель Англии настолько увлёкся молодой украинкой, что попрощался с женой и детьми.

Ранее в Чехии решили отменить пособия для беженцев с Украины.

"Деньги забираем, потому что украинцам и так предоставляется жилье, бесплатное питание и прочие удобства", — объяснили своё решение власти Чехии.