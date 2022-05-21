Российская делегация во время выступления представителя США покинула встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ.
Ведомство разместило в соцсетях фотографию с пустующим креслом главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова на фоне трансляции доклада американского представителя.
"Доклад главы торгового ведомства США Кэтрин Тай на совещании министров торговли АТЭС", — подписала фотографию пресс-служба российского ведомства.
Ранее стало известно, что представители Японии, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии также покинули встречу во время выступления Решетникова.
Совещание министров торговли проходит в Таиланде в рамках форума АТЭС.
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