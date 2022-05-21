Байденфляция: в США обвинили Байдена в намеренном обрушении экономики

Генеральный директор American Majority, политолог Нед Рюн обвинил президента США Джо Байдена в намеренном завышении инфляционных показателей в стране. По его словам, администрации это нужно, чтобы "навязать" людям свою экономическую политику.

Как подчеркнул Рюн, желание американских властей увеличить государственные расходы, лишь послужат "реактивным топливом" для ещё большей инфляции, а впоследствии рецессии. Жители страны уже в шутку называют период "Байденфляцией".

"Это не ошибки. Это особенности администрации Байдена, запредельные государственные расходы, ужасная энергетическая политика. Все эти вещи абсолютно преднамеренные. Не то чтобы они однажды проснулись и сказали: "О да, мы допустили ошибки, мы собираемся решить эту проблему", — пояснил Рюн в беседе с Fox News.

Как подчеркнул Рюн, таким образом, Белый дом хочет подвести людей к мысли о возобновляемых источниках энергии, в том числе и за счёт "космических" цен на бензин.

"Многие левые предпочли бы иметь 10 долларов за галлон газа, чтобы заставить людей фактически начать использовать возобновляемые источники энергии, чтобы навязать людям такое поведение. И нами правят опасные дураки. Ну плевать им на приоритеты американского народа", — резюмировал глава American Majority.