Венгрия: экономика будет убита без нефти РФ — нужно эмбарго на морские поставки

Венгрия предложила ввести запрет на морские поставки российской нефти, но сохранить работу нефтепроводов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

По его словам, большая доля российского топлива доставляется в Европу по морю.

"Если Европейский Союз хочет наказать Россию в нефтяной сфере, тогда пусть вводит эмбарго на морские поставки нефти, потому что они составляют, безусловно, крупнейшую часть от общих поставок российской нефти в Европу", — заявил министр журналистам.

По мнению главы МИД, сохранение нефтепроводом позволит экономике функционировать и дальше, а без российского топлива она "будет убита".

"Если мы будем отрезаны от российской нефти, будет физически невозможно закупить достаточно нефти из каких-либо других источников, чтобы обеспечить нашу страну и нашу экономику", — резюмировал Сийярто.

Он подчеркнул, что шестой пакет санкций ЕС против России создаёт для Венгрии, особенно в контексте переработки нефти, огромные проблемы и их решение необходимо 550 млн евро.